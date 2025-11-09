◆明治安田Ｊ２リーグ▽第３６節札幌３―１大分（８日、プレド）北海道コンサドーレ札幌のＭＦ高嶺朋樹（２７）が、天国の祖父へ、自身初の２ケタ得点をささげた。ホーム・大分戦で１―０の前半３９分、相手ボールを奪い取って追加点となるゴール。１点差とされた後半３２分には、セットプレーのこぼれ球に反応する。アウトサイド気味に蹴った左ミドル弾で、３―１勝利に貢献した。今季４度目の１試合２ゴールで、自身初の２