日本ハムの山本拓実投手（２５）が８日、ＮＰＢ初となる身長１６０センチ台での球速１６０キロ超えを目標に掲げた。「来年の目標はマックス１６０キロ。平均で１５５キロ」。今季の最速１５５キロからの５キロアップをターゲットとした。身長１６７センチはヤクルト・石川と並び、ＮＰＢ投手で最小。「いずれは身長に追いつきたい」と、将来的には球速１６７キロを記録する野望も口にした。今季はリリーフとして２７試合に登板