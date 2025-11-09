鉄道網が発達している東京だが、東西に比べて南北への移動がしづらいと言われている。そのうちのひとつ、50年以上前から旅客運行の要望が出ている葛飾区の金町駅と小岩駅を結ぶ「南北移動」問題の解決にBRT（バス・ラピッド・トランジット、バス高速輸送システム）整備の方針を区が公にした。ライターの小川裕夫氏が、葛飾区の南北移動問題解決に貨物線の線路ではなくバス活用を優先することになった理由、線路の活用は消滅した