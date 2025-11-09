「来月はホーチミンです」筆者のもとを相談に訪れたシーラ（仮名）と、彼女の妹・レナ（仮名・20歳）。女子大生のレナは夜のお店で多額の売掛金を背負い、その返済のために海外から日本へドラッグを密輸する“運び屋”を強いられていた。【瀬戸晴海/元厚生労働省麻薬取締部部長】【写真を見る】女子大生が飲み込んだ“ブツ”のグロテスクな形状…ソーセージのようにも見えるが、とても口に入れたくはない。第1回【有名私大に通う