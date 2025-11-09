サッカーJ1リーグは、8日（土）に第36節の5試合が各地で行われました。首位の鹿島アントラーズは、残留争いをする18位の横浜FCと対戦。鹿島が得点数トップのレオ セアラ選手が今季19得点目を奪うなど、2−1で撃破。4戦ぶり勝利をあげました。また同日、2位の柏レイソルはオウンゴールの1点で名古屋グランパスに1-0で勝利。首位鹿島に勝ち点1差でピタリとつけています。それでも次節、鹿島が勝利し、柏が敗れた場合、鹿島のリーグ戦