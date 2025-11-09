8日夕方から夜にかけて、三重県伊勢市と愛知県一宮市で交通事故が相次ぎ、2人が死亡しました。 【写真を見る】三重県と愛知県で交通死亡事故相次ぐ三重・伊勢市では路上に倒れていた86歳男性が息子の運転する乗用車にはねられ、愛知・一宮市でも61歳女性が乗用車にはねられる 8日午後8時半ごろ、伊勢市小俣町の市道で岩森敬一さん（86）が路上に倒れていたところ、乗用車にはねられました。 岩森さんは病院に運ばれましたが死