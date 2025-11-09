＜マオタイ シンガポールオープン3日目◇8日◇ザ・シンガポールアイランドCC（シンガポール）◇7295ヤード・パー72＞トータル7アンダー・24位タイで決勝に進んだ浅地洋佑が、7バーディ・ノーボギーの「65」をマーク。首位と1打差の4位タイまで順位を上げた。【写真】もぐもぐタイムはバナナで決まりシンガポールのお猿さん「2日目の後半で立て直して、予選を通った甲斐があった」。第2ラウンドでは一時カットライン上まで後退