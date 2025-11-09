サッカーJ2リーグは8日(土)、第36節2試合が行われました。各チーム残すは3試合。首位争いやJ1昇格を巡る順位の変動が注目されます。この日は、J1自動昇格のボーダーラインとなる2位のV・ファーレン長崎が、20位の愛媛FCと対戦。すると前半1分に翁長聖選手のゴールで先制すると、後半2分にもPKで追加点を挙げます。長崎は試合終了間際に笠柳翼選手が2ゴールでダメ押し。4-0で快勝しました。12位のコンサドーレ札幌は、15位の大分ト