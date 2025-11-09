芸能活動休止をへてプロレスでの活動復帰宣言を行ったタレント、フワちゃんが（年齢非公表）が8日夜、自身のX（旧ツイッター）を更新。活動休止中にしていたことを、公式サイトに記したことを明かした。フワちゃんは昨年8月、SNSでお笑いタレント、やす子（27）への不適切な文言を含む投稿をした問題を受け、芸能活動休止を発表した。今月7日、自身のインスタグラムを通じて「昨年は私の発言で、ご迷惑やご心配をおかけしました」