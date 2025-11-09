【新王国時代】古代エジプトにおいて“唯一神”は受け入れられなかった アメンからアテン、再びアメンへ アメン神殿の建設がさかんになるにつれ、神殿の祭祀や運営を担う神官団は富と権力をもち、やがて王権と対立するようになりました。そこで、アメンヘテプ3世の跡を継いだアメンヘテプ4世は、大胆な宗教改革を行います。彼も従来どおりテーベのアメン神の加護で即位しましたが、信仰していたのは太陽神アテンでした。彼