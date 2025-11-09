◆バスケットボール全国高校選手権北海道予選（８日・室蘭市栗林商会アリーナ）札幌山の手１００―７２酪農学園大とわの森三愛男女の３回戦（ブロック決勝）と決勝リーグ１戦目が行われた。女子では、デンソーなどで活躍したＯＧの高田汐織氏（３３）がコーチに就任した札幌山の手が、決勝リーグ初戦で酪農学園大とわの森三愛に１００―７２で勝利。７年連続４３度目の全国高校選手権（ウィンター杯）出場（女子は３位以内で決