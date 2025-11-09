◆バスケットボール全国高校選手権北海道予選（８日・室蘭市栗林商会アリーナ）北海道栄７２―６５東海大札幌男女の３回戦（ブロック決勝）と決勝リーグ１戦目が行われた。男子は、北海道栄が東海大札幌との決勝リーグ初戦を７２―６５で制した。北海道栄が、連勝で５年ぶりのウィンター杯出場に大きく前進した。ブロック決勝の帯広大谷戦は、第４Ｑ終盤に一時勝ち越しの３点シュート（３Ｐ）を決められたが、その後１点差に