親が突然倒れたときに対応してくれた主治医のことを「かかりつけ医」だと思ってはいないだろうか。介護の現場を長年見つめてきた吉田肇氏は、主治医とかかりつけ医は別、と指摘する。親の老後を支える“かかりつけ医の選び方”とは。※本稿は、吉田肇『介護・老後で困る前に読む本 親子で備える知恵と早期の選択で未来を変える！』（NHK出版）の一部を抜粋・編集したものです。命を助けてくれた病院をかかりつけ医と思いがちまず