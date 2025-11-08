親指の付け根に痛みを感じたとき、それがどういった疾患によるものかを自分で判断するのは難しいものです。腱鞘炎やリウマチも考えられますが、「母指CM関節症」の可能性もあります。そこで、親指の付け根が痛い場合は、どのような原因が考えられるかについて、片岡利行先生（かたおか整形外科手の外科クリニック）に話を聞きました。 監修医師：片岡 利行（かたおか整形外科手の外科クリニック） 大阪大学医学部医学科卒業