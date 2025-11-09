エディオンは、プライベートブランド「e angle」の「カラーデザインシリーズ」の新ラインアップとして、「ハンドブレンダー」（ANGC-BLD22-A）を11月11日に、「ホットサンドメーカー」（ANGC-HSH30-A）を11月下旬に、「エディオン」全店および「エディオンネットショップ」にて発売する。●ティール、ピンクベージュ、モカホワイトの3色展開「カラーデザインシリーズ」は、「くすみカラー」が特長の家電シリーズで、今回発売さ