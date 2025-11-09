【ブンデスリーガ】ブレーメン2−1ヴォルフスブルク（日本時間11月8日／ヴェーザーシュタディオン）【映像】絶好位置に送ったワンタッチクロスその右足が決勝ゴールを呼び込んだ。ブレーメンの菅原由勢のクロスを起点にスーパーゴールが生まれると、ファンからも「クロスは絶品」と称賛の声が送られている。日本時間11月8日のブンデスリーガ第10節で、好調を維持するブレーメンはホームでヴォルフスブルクと対戦。右サイドバッ