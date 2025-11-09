【明治安田J1リーグ】鹿島アントラーズ 2−1 横浜FC（11月8日／メルカリスタジアム）【映像】相手DFに猛スピードで突進鹿島アントラーズのFW鈴木優磨が、味方への交錯プレーに怒りを露わにした。走って相手選手に詰め寄り、ブラジル人選手らに宥められる一幕があった。鹿島は11月8日、明治安田J1リーグ第36節で横浜FCと対戦。鈴木は左のサイドハーフとして先発出場した。ゴールレスで迎えた