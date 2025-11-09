Googleは、車載版のGoogleマップに新機能「ライブレーンガイダンス」を追加すると発表しました。 ↑ますます頼りになりそう（画像提供／Backcountry Media - stock.adobe.com）。 この機能は、Googleマップがドライバーのように前方の道路や車線を“見る”ことができ、リアルタイムで最適な案内を行うというもの。 例えば、右端の車線を走行中に左側の出口へ向かう必要がある場合、システムが自動的に状況を把握し、音声