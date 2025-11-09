松本公演から始まった劇団☆新感線の45周年興行『爆烈忠臣蔵』もいよいよ東京公演を残すのみ。“チャンピオンまつり”と銘打った今作は、長年に渡る劇団の歴史を築いてきた看板俳優たちが揃う、ファン感涙のオールスター公演に。主演を務めるのはもちろん劇団の“顔”である古田新太さん。戦友とも言えるキャスト陣への想い、そして日本の演劇界の荒波を乗り越えてきた劇団の歴史を語ってもらった。 古田新太●ふるた・あらた…