神戸市は、12月1日（月）より市内の区役所や支所などの窓口受付時間を変更します。これまで、午前8時45分から午後5時15分までだった受付時間が、開始・終了ともに15分短くなり、午前9時から午後5時までとなります。対象は、区役所や支所、出張所のほか、新長田合同庁舎内の市税事務所、区役所内の市税窓口、衛生監視事務所、社会福祉協議会などです。中央区役所神戸市によりますと、利用者のおよそ95パーセントが午前9時から