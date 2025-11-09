岡崎慎司はバサラマインツ2季目のシーズンを送っている日本代表FW岡崎慎司が指導者に転身して2年目となる。自身が設立したバサラマインツ（ドイツ6部）で監督になったのが昨シーズン。「いろんなことを試しながら、いろんなことにチャレンジしています」と2年目で取り組みたい土台作りについて話した。（取材・文＝中野吉之伴／全4回の第1回目）◇◇◇監督1年目のシーズンは最終的に5位で終わったが、