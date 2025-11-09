【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#46【梅ちゃんのツアー漫遊記】今年の日本オープンは温泉三昧の贅沢な1週間でした。地下1500mから湧き出る泉質は…先月、日光CCで行われた日本オープンは、国内でもっとも権威あるトーナメントであり、真の日本一を決める最高峰の歴史ある大会ですが、僕が気になっている「風景」はいつもの試合と変わりませんでした。少々お説教くさい話になってしまいますが、それは選手の喫煙