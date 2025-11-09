歌手の工藤静香が、自宅の庭でけがをしたことを明かし、ファンから心配の声があがっている。工藤は９日までに、自身のインスタグラムを更新。「あむちゃんどーこだ！朝急いで庭をいじっていたら、、、、丁度オデコの高さの直径７センチくらいのカシの木の枝があり、急いでて下しか見てなくて、ものすごい勢いで激突漫画のような星が飛び、尻もち。オデコはもちろんだけど、何故かアゴと歯が痛かった笑笑笑笑」と、自宅の庭