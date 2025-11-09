お笑い芸人の劇団ひとり、山崎弘也（アンタッチャブル）、藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が、きょう9日に放送されるSixTONESの日本テレビ系冠番組『Golden SixTONES』（毎週日曜後9：00）にゲスト出演する。【番組カット】何があった？赤面する京本大我通常は同番組で進行役を務めている藤森は、初めてゲストとしてセンター扉から登場すると、「初回の収録は楽屋が車だった。そこからコツコツやって、ついにココから登場で