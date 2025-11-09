タレント明石家さんま（70）が8日、MBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。迷子になったことを振り返った。村上ショージから「さんまさんが何か失敗して死ぬんちゃうかなっていうのは迷子ちゃうかな。迷子で違うところに入ってしもて。韓国でもそれがあったから」と言われたさんま。韓国で以前、ロケでショージとバギーレースに参加したことを振り返った。さんまは「ズルして近道で帰ったろうと思って。『兄さん