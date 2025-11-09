歌手の松任谷由実が9日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（毎週日曜後10：00）に出演する。【番組カット】凛としたたたずまい…モノトーン衣装に身を包んだ松任谷由実林修が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」。今回のゲストは53年にわたり第一線で活躍し続けるJ-POP界のスーパースター、“ユーミン”こと松任谷由実。1972年、18歳で“荒井由実”としてデビューし、独自のポップスを確立し幾度