歌手三浦大知（38）が8日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜午後3時24分＝関西ローカル）に出演。「DA PUMP」ISSA（46）の酒豪ぶりについて語った。番組では、三浦とダウンタウン浜田雅功（62）が、「ワンコインで満足できるグルメスポット」をめぐった。その中で、沖縄出身者が多く、沖縄料理店などが立ち並ぶ大阪市大正区の沖縄料理店へ。白身魚などの稚魚の塩漬け「スクガラス」を豆腐にのせて食べる沖縄の郷土料理「スク豆腐」