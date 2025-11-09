元HKT48田中美久（24）が8日、都内で、2026年のカレンダー発売イベントを行った。「新鮮で大人っぽい」と自己評価したカレンダー。大人になったと感じることを聞かれると「中学生のころはメークを落とさずに寝ても肌が荒れなかったんですけど、今は肌に出ちゃったり。その分、美意識が上がりました。毎日パックしています」と話した。