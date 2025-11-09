韓国軍に服務中の、ボーイズグループASTRO（アストロ）のチャウヌが、アイドル界の大先輩G−DRAGONに敬礼する動画と写真が、韓国で話題となった。7月に韓国軍軍楽隊に入隊しており、入隊直前まで、コンサートやソロファンミーティングなど、積極的にこなしていた。服務中にも活動を続けており、先月31日に韓国・南東部の慶州（キョンジュ）市で開催されたAPEC首脳会議前に、同市内で目撃され、オンライン上で熱い議論が展開された