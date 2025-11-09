とちぎテレビ 2025年11月09日午前06時24分ごろ、栃木県南部を震源とする最大震度2の地震が発生しました。 栃木県内では最大震度2の揺れが観測されています。 最大震度2を観測したのは茨城県、栃木県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは70km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ４．０と推定されます。 栃木県 【震度2】 大田原市 宇都宮市 小山市 下野市 茂木町 芳賀町 壬生町