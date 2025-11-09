市原隼人（38）が8日、都内で行われた主演映画「おいしい給食炎の修学旅行」（綾部真弥監督）大ヒット御礼舞台あいさつで「夢を見させていただいているようです」と感謝した。原作もないオリジナル企画の連続ドラマ第1期が、19年に放送されて6年。今作は20年の映画第1作「−Final Battle」対比1080％の成績で、週末興収ランキングで9位とシリーズ初のベストテン入り。生徒役の面々から寄せ書きをもらい「本当に、すごくうれしい