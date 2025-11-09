筋トレの強度を上げるために必要な「意外な栄養素」とは（写真：ふじよ／PIXTA）【イラストで見る】筋肉を作るのは「運動刺激」と「栄養素」「単に体重を減らすこと」と「体重にとらわれずスタイルがよく見えること」の2つではアプローチの方法がまったく違う――。そう語る運動指導者の森拓郎氏は、ダイエットのプロセスに欠かせない筋トレの効果を上げるためには、避けられがちな「ある栄養素」が必要だと指摘します。一般にダイ