女優の清水みさと（３３）が、サウナや風呂を楽しむ姿をアップした。９日までに自身のインスタグラムを更新し「先日、大垣サウナのママに会いに岐阜へ」と、岐阜県を訪れたことを報告。「麻雀、うなぎ、喫茶店！８３歳はたぶんうそ。ママが撮ってくれた写真とともに」と説明し、「＃大垣サウナ」のハッシュタグをつけた。水着を着てサウナに入り、汗びっしょり。お風呂で撮影した一枚は、横からのアングルで撮影。美スタイル