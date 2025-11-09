今日、褒められたのに一言で心が沈んだ――そんなことはありませんか。嫌な出来事ばかり思い出し、明日の自分が小さく見える。ならば、痛みを増やさず、喜びを残す選び方に変えてみませんか？IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏も紹介し韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに解説する。楽しみを増やすより、苦痛を避けよ一