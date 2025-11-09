気象庁＝東京都港区9日午前7時15分ごろ、盛岡市などで震度3の地震があった。岩手県内各地のほか、青森、宮城、秋田、山形の各県でも震度2を観測した。気象庁によると、震源地は三陸沖で、震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード（M）5.8と推定される。これに先立ち、盛岡市では午前6時4分ごろにも震度3を観測した。M5.4と推定される。