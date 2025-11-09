俳優板垣李光人（23）が8日、都内で初絵本「ボクのいろ」（Gakken刊）発売記念読み聞かせイベントを開催した。「まさか自分の肩書に絵本作家が加わる日が来るとは思わなかった」。報道陣を前にした読み聞かせデモでは「変な汗がでますね」。現在出演中のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」で母親役の北川景子（39）に「母親としてご一緒しているので、僕が読み聞かせてもらおうかなと思っています」と話し、会場の笑いを誘った。