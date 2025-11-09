カクカクボディ×オーバーフェンダーがめちゃイイ！スズキは2025年11月7日に、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場／愛知県常滑市）で同月15日・16日に開催される日本最大級のアウトドアイベント「FIELDSTYLE EXPO 2025（フィールドスタイルエキスポ2025）」に出展することを発表しました。そこでは11月4日に発売された「ジムニー シエラ」（一部改良モデル）に合わせて新設定された純正アクセサリー仕様が披露される予定です。