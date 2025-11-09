2025年、圧倒的な力でリーグ優勝を成し遂げた阪神タイガース。輝かしい歴史を刻むなかで、このチームには、背番号24・横田慎太郎さんの訃報という、決して忘れることのできない出来事が2年前に起こった。2013年にドラフト2位指名で阪神に入団した横田さんは、21歳で脳腫瘍を発症、28歳の若さで生涯を閉じるまで家族とともに闘い続けたが、その人生の軌跡を描いたノンフィクションが『栄光のバックホーム』（幻冬舎フィルム／11月28