DFメンディー・サイモン友(流通経済大柏高)は0-0に終わってしまったU-17ワールドカップ第2戦(U-17ニューカレドニア代表戦)について開口一番、こう総括した。「自分が一番ペナルティー侵入していて、自分が一番シュートも打っていて、誰よりもチャンスを外してしまっていた。やっぱり自分が決めてチームを勝たせたかったというのが一番ですね」ストライカーのようなコメントで、実際にチームではFWで起用されることもある選手だ