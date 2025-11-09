U-17ワールドカップに臨んでいるU-17日本代表MF和田武士(浦和ユース)は第1戦で先発出場、第2戦では交代出場でピッチに立ち、“世界大会”をその肌で感じている。高校1年生ながら主力としてプレーする形になっている今大会について、和田は手応えと共に振り返る。「前回のニューカレドニア戦は引き分けてしまいましたけど、それでもいい試合はできている感覚もありました。自分個人としても、できないことというか、まだ課題が