【プレミアリーグ第11節】(スタジアム・オブ・ライト)サンダーランド 2-2(前半1-0)アーセナル<得点者>[サ]ダニエル・バラード(36分)、ブライアン・ブロビー(90分+4)[ア]ブカヨ・サカ(54分)、レアンドロ・トロサール(74分)<警告>[サ]グラニト・ジャカ(45分+1)、ヘイニウド・マンダーバ(72分)[ア]マルティン・スビメンディ(36分)観衆:46,799人