本日11月9日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』には、渡辺謙が登場！豪華3人の後輩俳優が渡辺の知られざる素顔を語るほか、長野県の自宅にまつわるエピソードを妻がテレビ初告白。さらに世界で活躍するなかでたどり着いた演技論を明かしつつ、師匠と仰ぐ大先輩からの激励に思わず涙をこぼす。◆妻夫木聡が語る 渡辺謙が撮影現場で見せた“気さくすぎる”驚きの行動今回は、3人の後輩俳優が渡辺の素顔に