9日午前6時25分ごろ、茨城県、栃木県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は栃木県南部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、茨城県の水戸市、笠間市、城里町、筑西市、それに桜川市、栃木県の大田原市、宇都宮市、小山市、下野市、茂木町、芳賀町、