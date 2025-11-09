12月に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会出場に向けて、各都道府県で行われている地区大会。8日に山梨、富山、長野、愛知、岐阜、三重、京都、島根、香川、高知、佐賀、沖縄で決勝が開催されました。富山では、富山第一が昨季出場の龍谷富山に3−0で勝利し、2大会ぶり35回目。山梨では山梨学院が韮崎に3−0の勝利で2大会連続11回目。岐阜では帝京大可児が4−1で美濃加茂に勝利し、7大会連続11回目の選手権出場を決めまし