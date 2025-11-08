有史以来、人類を虜にしてきた肉。噛み締めるたびに溢れる肉汁とほとばしるウマミは、悠久の歴史の中でこの世の生きとし生ける人間の全てを虜にしてきた。そんな肉の魅力を存分に味わえるお店は日本各地に多数存在している。今回はさまざまな日本各地にある肉の美味しいお店の中から、岐阜県岐阜市に存在する焼肉屋をご紹介したい。お店の名前は「京城苑 本店」だ。・JR岐阜駅から30分程度の場所にある焼肉店、それが「京城苑 本店