国家間の首脳会談では、しばしば、どちらの国が勝者であるかが議論される。【画像】米SNSが注目した“恋人同士に見える”ツーショット、有名コメディアンが“ドッグショーだ”と揶揄した場面、大統領専用ヘリでの親密な一コマも…トランプ来日を米メディアはどう報じたか？ 話題のシーンを一気に見る8月に行われた米露首脳会談では、米国ではプーチン氏の勝利という声があがった。トランプ氏はレッドカーペットまで敷いてプー