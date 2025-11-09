2025年11月2日、全日本大学駅伝、7区を走る青学大の黒田朝日写真／SportsPressJP/アフロ（スポーツライター：酒井 政人）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]中大は30年ぶりのトップ中継駒大が独走で17回目の優勝を飾った全日本大学駅伝。2〜4位は混戦になり、中大、青学大、國學院大の順でフィニッシュした。中大が出雲駅伝10位から2位、青学大も同7位から3位に浮上したことになる。両校は何が変わったのか。中大は出