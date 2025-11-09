きょう9日（日）は、九州から北海道の広い範囲で本降りの雨になりそうです。雨が降っている間は、やや肌寒く感じられる所が多くなるでしょう。特に関東は冷たい雨となり、東京の最高気温は14℃と12月上旬並みの寒さが予想されています。■きょうは各地で本降りの雨きょう9日（日）は前線を伴った2つの低気圧が日本付近を通過する影響で、広範囲で本降りの雨になるでしょう。九州から関東は朝から雨が降り、午後になると西から次第