木澤尚文が28歳のシーズンへ思いを語った(C)産経新聞社ヤクルトの木澤尚文がプロ5年目の今季を振り返り、池山隆寛新監督の下で28歳となる来季へ、思いを語ってくれた。2022年から3年連続で55試合以上に登板してきた鉄腕だが、今季は42試合の登板に終わり、ファーム落ちも経験した。開幕直後は走者を背負った場面での登板が多く、「ランナーがいる場面で投げられるようにならないと、リリーフとしての成長はないと感じていた。