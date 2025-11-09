相川新監督とともに、ベイスターズの常勝軍団化を目指す村田二軍監督(C)産経新聞社目指す“当たり前”のブラッシュアップDeNAは三浦大輔体制での5年間でAクラスに4回、そして日本一は1回。上々の成果を上げてきた。だが、球団の悲願であったリーグ優勝だけは果たせなかった。そして、今秋、責任を負って退任したレジェンド指揮官の想いも背負って、相川亮二新監督は誕生した。【画像】押さえておきたい「ドラフトの目玉」たち